مسرحية جبرا | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الإثنين، 24/ 02/ 2019

الزمان: 18:30

المكان: مسرح القصبة، رام الله

مسرحية "جبرا" مبنية على رواية البئر الأولى التي تحكي السيرة الذاتية لجبرا إبراهيم جبرا.

في هذه المسرحية من ممثل واحد، نتتبع تطور كينونة واحدة "جبرا" من عمر الخامسة حتى الثانية عشرة، مواكبين في ذلك تطور وعيه وفكره وعاطفته، متنقلين معه بين شخصيات شكلت فارقًا كبيرا في حياته، وبين أحواش وأزقة عاش وركض ولعب فيها بين مدينتي بيت لحم والقدس.

اعتمد جبرا في كتابته لبئره الأولى على أحلام اليقظة والذاكرة، في تصوير مرحلة الطفولة التي تبدو كمزيج من الكثافة الوجودية والغيبوبة الشعرية. مزيجًا يتداخل ويتدفق فيه المنطق واللا منطق. فالطفولة كما وصفها جبرا، في الأصل ليست قصة واحدة، بل قصصًا متباينة يصعب في معظم الأحيان وصْل بعضها ببعض، رغم تواتر شخصياتها، إلا بشيء من الحيلة الروائية.

طاقم المسرحية

إخراج: إميل سابا

إعداد: طارق السيد، إميل سابا، خالد المصو

سينوغرافيا: جريس أبو جابر

تصميم إضاءة وإدارة المنصة: محمد رواشدة

تنفيذ الديكور: محمد رواشدة وجريس أبو جابر

تصميم صوت وموسيقى: أمير زبانة

دراماتورجيا: خالد المصو

تنفيذ الملابس : نادية رزق الله

مديرة الإنتاج : سامية أبو حمود

مساعدة إدارية: راما حدوة

المدير المالي : نقولا نزال

هذا الإنتاج بدعم من: وزارة الثقافة الفلسطينية



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