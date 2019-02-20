اقتحامات جديدة للأقصى والأوقاف تعتزم ترميم مصلى "باب الرحمة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فيما أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، أنه لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته في ترميم مصلى باب الرحمة والصلاة فيه.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، إن 49 مستوطنا و255 طالبا ومرشدين يهود اقتحموا المسجد، صباح اليوم. وأضاف الدبس أن 22 مستوطنا و46 من "ضيوف الشرطة الإسرائيلية"، اقتحموا المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وعلى صلة، رفض مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، اليوم، جميع الإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة والصلاة في مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.

وأفاد "المجلس" في بيان إثر اجتماع له اليوم، أنه "كلف المستشار القانوني للمجلس إبلاغ سلطات الاحتلال على الفور بقرار المجلس، بأنه لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته في ترميم مصلى باب الرحمة والصلاة فيه".

سلاسل الاحتلال على بوابة حديدية تؤدي إلى باب الرحمة

وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام القليلة الماضية، توترا واشتباكات بين مصلين وقوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن وضعت، الأحد، سلاسل على بوابة حديدية تؤدي إلى باب الرحمة.

وأغلق الاحتلال باب الرحمة منذ عام 2003، وترفض حتى الآن إعادة فتحه.

وأضاف "المجلس" "أن المسجد الأقصى المبارك بجميع ساحاته ومرافقه ومصلياته فوق الأرض وتحت الأرض، والبالغة مساحته 144 دونما، بما فيه مصلى باب الرحمة، هو حق خالص لجميع المسلمين في العالم".

وشدد على أنه "وقف إسلامي لا يقبل الشراكة، وليس لغير الـمسلمين أي حق فيه، ولا يسري ولا يجوز أن يطبق عليه أي قانون غير القانون الإسلامي".

وأكد "إصراره على مواجهة كافة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك"، داعيا إلى "الوحدة ورصّ الصفوف في مجابهة هذه الاعتداءات التعسفية (..) للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه".