إطلاق جنازة لاعب خفة لأنيس غنيمة وجراح تجرب نفسها لحامد عاشور | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الثلاثاء، 26/ 02/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: متحف محمود درويش، رام الله

ينظم برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطان، ومتحف محمود درويش، حفل إطلاق المجموعتين الشعريتين "جنازة لاعب خفة" لأنيس غنيمة، الحائزة على جائزة مسابقة الكاتب الشاب للعام 2017 في حقل الشعر و"جراح تجرب نفسها" لحامد عاشور، الحائزة على إشادة مع توصية بالنشر من قبل لجنة تحكيم مسابقة الكاتب الشاب للعام 2017.

وجاء في بيان لجنة التحكيم عن المجموعة الشعرية "جنازة لاعب خفة": "تقدم هذه المجموعة خطابًا شعريًا ناضجًا ومتمكّنًا، واستعارات وصورًا مدهشة، وزخمًا شعريًا يتدفق في نصوص منسابة عن القسوة والحزن، عبر شعرية تتميز بالذاتية والتجريب والإبداع، وحزن ذاتي مبرر يمتلك الكفاءة لفتح كوة على ما هو إنساني وعام. يبشر هذا الشعر الطازج بصوت شعري مميّز، وله موقع محدّد من العالم. عالم القصائد ليس واسعًا، ولكنه عميق وحاد ومؤثر".



وعن مجموعة "جراح تجرب نفسها" أنها "تقدم موهبة يجب تشجيعها، ومخيلة نشطة ونبرة شخصيّة في الكتابة تستحق الانتباه، وتنطوي على عمل شعري ممتع ومدهش ومتدفق وغني، لغةً وإيقاعًا وصورةً ورؤيا، مقدمًا شعرًا ناجمًا عن تلقٍ مختلف للعالم، وثقة بالنفس كافية لتمنح الأشياء فرصة كي تقول نفسها بنفسها".

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