شكرا لقرائتكم خبر عن إعدم 9 مدانين في اغتيال النائب العام المصري والان نبدء بالتفاصيل
نفذت السلطات المصرية اليوم الأربعاء حكم الإعدام في تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015.
وكانت محكمة النقض أيدت في نوفمبر تشرين الماضي حكما أصدرته محكمة للجنايات بإعدام التسعة وخففت عقوبة ستة آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد في القضية.
وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة يوم 29 يونيو حزيران 2015. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
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