سفارة الإمارات تستنكر تفجير منطقة الأزهر: ندعو الله أن يحفظ مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخراً في محيط الجامع الأزهر بالعاصمة القاهرة، وأسفر عن استشهاد شرطيين وإصابة 3 آخرين.

وقال المهندس جمعة الجنيبي، سفير الإمارات بالقاهرة، خلال تدوينة على موقع تويتر: "نؤكد إدانتنا واستنكارنا لهذا العمل الإرهابي الآثم، وندعو الله أن يحفظ مصر ويصبر أهالي الشهداء وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين".





وأعربت السفارة الإماراتية في بيان رسمي نشر على تويتر، عن استنكارها للحادث، وقالت: "نتقدم إلى حكومة وشعب مصر الشقيق ولأسر الشهداء بتعازينا في استشهاد عدد من رجال الشرطة البواسل في حادث تفجير منطقة الدرب الأحمر".

كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت فجر الثلاثاء الماضي استشهاد شرطيين وإصابة 3 آخرين، إثر تفجير إرهابي لعبوة ناسفة عقب ضبطه وسط القاهرة.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، إنها تلقت معلومات بشأن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية استهدفت قوة أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة الجمعة الماضي، تفيد بتواجد الفاعل بحارة الدرديري بالدرب الأحمر بوسط القاهرة.





وأضاف البيان أن قوات الأمن قامت بمحاصرة الإرهابي وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته.



وأكد البيان أن "التفجير أسفر عن مقتل الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من جهاز الأمن الوطني وآخر من مباحث القاهرة، فضلاً عن إصابة 3 ضباط أحدهم من الأمن الوطني".



والإرهابي يدعى الحسن عبدالله، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وارتكب واقعة إلقاء عبوة ناسفة بدائية استهدفت قوات الشرطة المصرية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة الجمعة الماضي.



وكانت قوات الأمن المصرية نجحت، الجمعة، في التصدي لعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا استهداف قوة أمنية بمحيط "مسجد الاستقامة" في محافظة الجيزة غرب القاهرة.

