ترامب سيقوم على الأرجح بزيارة رسمية لليابان في مايو

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الرئيس الاميركي دونالد ترامب

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن مسؤولين يابانيين يوم الأربعاء قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم على الأرجح بزيارة رسمية إلى اليابان في 26 من مايو أيار.

ولم يرد البيت الأبيض وسفارة اليابان في واشنطن حتى الآن على طلبات للتعليق.