الان تتابع اليمن والبنك الدولي يبحثان حشد الجهود لإعادة الإعمار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج اليوم مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس سبل تعزيز التنسيق في حشد الجهود المشتركة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي مع شركاء التنمية الآخرين.

وأشار الوزير اليمني إلى أهمية مواءمة مشاريع البنك للخطط والأولويات الحكومية العاجلة للنهوض بالتنمية وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والطاقة وما سيعكسه ذلك من إيجاد فرص عمل للشباب.

وأكد ـ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ـ أن علاقة الحكومة اليمنية مع البنك الدولي علاقة شراكة مبنية على التعاون المشترك والتنسيق في مختلف المجالات التنموية، معرباً عن تطلع حكومة بلاده لزيادة دعم البنك النوعي في المجال التنموي الذي يساعد بشكل ملموس في التغلب على تأثير الحرب.

من جهتها، لفتت المدير الاقليمي للبنك الدولي إلى التزام البنك الدائم بتقديم الدعم لليمن في جميع الجوانب التنموية والفنية وسبل تنفيذها عبر الآليات المختلفة.

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