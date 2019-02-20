مسؤولة ألمانية: لا نرى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية

أكدت متحدثة باسم ​وزارة الاقتصاد​ الألمانية أن الحكومة لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من ​السلاح​ للسعودية.

وكانت مجلة "​دير شبيغل​" الألمانية قد ذكرت أن ​الحكومة البريطانية​ حثت ​الحكومة الألمانية​ على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا تضررت مصداقيتها التجارية.

وكان وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ قد اعتبرت أن علاقات بلاده مع ​السعودية​ تمنح ​بريطانيا​ مجالا لمحاولة إنهاء الحرب في ​اليمن​.