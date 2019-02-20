أكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية.
وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت أن الحكومة البريطانية حثت الحكومة الألمانية على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا تضررت مصداقيتها التجارية.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قد اعتبرت أن علاقات بلاده مع السعودية تمنح بريطانيا مجالا لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة ألمانية: لا نرى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.