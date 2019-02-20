استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفدا من صيادي الأسماك في المدينة.
وجاءت الزيارة في مناسبة الذكرى الرابعة وأربعين لرحيل معروف سعد. وقد عبر الوفد عن "الوفاء لذكرى معروف سعد ولنهجه الداعم لقضايا الصيادين وسائر الكادحين والمنتجين". ورافق الوفد محمد الرفاعي وحسين البواب عن التنظيم.
كما جرى التداول خلال الاجتماع في أوضاع الصيادين والمشاكل التي يعانون منها على المستوى الاقتصادي والمعيشي. كذلك تناول اللقاء "دور التحركات الشعبية لإنقاذ لبنان من المأزق الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر اسامة سعد عرض مع وفد من صيادي الأسماك في صيدا اوضاع القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.