النشرة: جريح بحادث سير في منطقة الشرحبيل في بقسطا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع حادث سير على طريق عام بقسطا - الشرحبيل شمال شرق مدينة صيدا حيث صدمت سيارة من نوع مرسيدس فضية اللون شاباً يقود دراجة نارية.
وقد ادى الحادث الى اصابة سائق الدراجة ويدعى (أحمد ز.) من مواليد 1998 الذي تم اسعافه ونقله من قبل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي لمؤسسة معروف سعد الى مستشفى حمود في صيدا للمعالجة.وقد حضرت الى المكان شرطة بلدية بقسطا وعملت على تنظيم السير.
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