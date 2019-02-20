أ.ف.ب: حلف شمال الأطلسي يعتبر أن التهديد الروسي للدول الغربية "غير مقبول"

نقلت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" عن مسؤول في حلف "شمال الأطلسي (​الناتو​) تأكيده أن "الناتو يضع في اعتباره رسالة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ويرى أن تصريحات ​روسيا​ التي تحمل تهديدات للحلفاء غير مقبولة".

ولفت إلى أن "الناتو يقيم الموقف حول معاهدة التخلص من ​الصواريخ​ ولا ينوي نشر أسلحة نووية أرضية جديدة في ​أوروبا​"، مشيراً إلى أن "منشآت منظومة الدرع الصاروخي في ​رومانيا​ تتوافق مع معاهدة الحد من الصواريخ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اكد في كلمته أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، أن "روسيا سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ، بل باستهداف ​الولايات المتحدة​ نفسها".