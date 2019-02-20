ابنه الراحل هشام بركات: "عناصر إرهابية اخترقت حسابي الشخصي"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
قالت القاضية مروة بركات، ابنة النائب العام الراحل هشام بركات، إن المدانين بقتل والدها -المحكوم عليهم بالإعدام- تم تنفيذ الحكم بحقها اليوم الأربعاء، مؤكدة أن حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تم اختراقه من قبل عناصر إرهابية مقيمة في تركيا.
وقالت القاضية في تصريحات صحفي لها: "الحمد لله تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهاب الغادر الذي طالت يده الشهيد هشام بركات".
وأضافت: "لم تكتف محاولات الإرهاب الغادر بالقتل فقط و إرهاب المواطنون لكنها سعت أيضا لإثارة البلبلة بإختراق حسابي بواسطة أحد عناصرهم المقيمة فى تركيا فى نفس يوم تنفيذ الحكم".
واختتمت: " ونشر العناصر أخبار كاذبة على صفحتى الشخصية كعادتهم الخسيسة هدفها خداع الرأي العام و إثارة البلبلة بين أوساط الشعب المصري".
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