واشنطن: قمع السودان للتظاهرات يهدد مفاوضات رفع الخرطوم من القائمة السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال مسؤول سوداني، إن قمع السلطات السودانية، للتظاهرات في البلاد، يهدد مفاوضات رفع اسم الخرطوم من القائمة السوداء، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفعت الولايات المتحدة بشكل دائم العقوبات عن السودان في 6 أكتوبر 2017، لكنها رفضت ازالته من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مشددى على ضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان وخاصة الحرية الدينية.

وفي العام الماضي، أعرب السودان عن أسفه لإدراجه في القائمة السوداء للحرية الدينية وقال إن إعلان الولايات المتحدة غير متسق مع الثناء الذي تلقاه السودان من العديد من رموز وقادة المؤسسات الدينية العالمية.