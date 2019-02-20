شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تلاحق «الإخوان».. إغلاق جمعيات جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

أغلقت السلطات الموريتانية، اليوم (الأربعاء)، مقر جمعية «الخير للتنمية» وفرع «الندوة العالمية للشباب الإسلامي»، الواقعتين بالعاصمة نواكشوط، والمحسوبتين على تيار جماعة «الإخوان» المسلمين.

وفيما لم توضح أسباب قرارها، إلا أنه يعتقد أنه بسبب غموض في مصادر تمويلها، ووجود شبهات في أهداف استخدامها وفي أنشطتها، خاصة بعد تغلغلها داخل الطبقات الفقيرة.

وبدأت موريتانيا منذ نهاية العام الماضي، في تطويق أنشطة قيادات ومراكز الإخوان، على خلفية شبهات تحيط بممارسات هذا التنظيم ومصادر تمويله، واتهامات تلاحقه بالتحريض على العنف ونشر التطرف، وتهديد أمن البلاد.

ففي سبتمبر الماضي، أغلقت السلطات جامعة «عبدالله بن ياسين» الخاصة، والتي يديرها القيادي في الجماعة «محمد الحسن ولد الددو»، وسحبت الترخيص منها، كما أغلقت مركز «تكوين العلماء»، وهو أكبر مركز تابع لجماعة الإخوان بموريتانيا، بسبب وجود ملاحظات تتعلق بالتمويل والمناهج والارتباطات السياسية لهذه المؤسسات.