مصر: مقتل 8 متورطين بالهجوم على سيناء

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جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) قال الجيش المصري اليوم (الأربعاء)، إن قواته قتلت ثمانية «عناصر إرهابية»، خلال ملاحقة المشاركين بالهجوم على ارتكاز أمني بمحافظة شمال سيناء في وقت سابق هذا الأسبوع، أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكرياً.

قال الجيش المصري اليوم (الأربعاء)، إن قواته قتلت ثمانية «عناصر إرهابية»، خلال ملاحقة المشاركين بالهجوم على ارتكاز أمني بمحافظة شمال سيناء في وقت سابق هذا الأسبوع، أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكرياً.

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