الادعاء يطلب السجن المؤبد لرجل الأعمال التركي كافالا

اسماء السيد - اسطنبول: طلب الادعاء التركي الأربعاء السجن المؤبد لـ 16 مشتبها بهم من بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا بتهم محاولة الاطاحة بالحكومة، بحسب ما ذكرت وكالة الاناضول التركية الرسمية للأنباء.

ويتهم كافالا، المعتقل منذ أكثر من عام، بارتباطه بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013 ومحاولة الانقلاب في 2016.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كافالا علانية ب"تمويل الإرهابيين" خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شكلت أكبر تحد لحكم اردوغان الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

ويعتقل كافالا، الذي يعتبر شخصية مرموقة في أوساط المثقفين في تركيا والخارج، منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 استعدادا لمحاكمته.

وهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ثقافة الأناضول" التي تهدف إلى التغلب على الاختلافات في المجتمع التركي من خلال الثقافة والفنون، وسعى إلى التواصل مع أرمينيا المجاورة.

وعمل كافالا بشكل وثيق مع بعثات أجنبية بشأن مشاريع مجتمع مدني، وأثار اعتقاله قلق حلفاء تركيا الغربيين، كما أثار مخاوف من قمع حرية التعبير تحت حكم اردوغان.

ووصف أردوغان كافالا بأنه "ممثل في تركيا" للملياردير الأميركي المجري المولد جورج سوروس، واتهمه ب"استخدام موارده لدعم من يحاولون تمزيق البلاد".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018 قالت مؤسسة "المجتمع المفتوح" التابعة لسوروس إنها ستوقف أنشطتها في تركيا بعد اتهامات اردوغان.