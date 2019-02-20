القدس: الاحتلال الإسرائيلي يهدم بيتين فلسطينيين

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلين فلسطينيين في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر فلسطينية إن "قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي داهمت الحي وحاصرت منزل الفلسطيني تيسر المحتسب ومنزل نجله شادي قبل أن تهدهما جرافات البلدية بهدمه بحجة البناء دون ترخيص".

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في الأسبوع الماضي 10 منازل ومنشآت فلسطينية بذات الحجة.