كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: على أمريكا التخلي عن "أوهام" التفوق العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنّ "على الولايات المتحدة الأمريكية "التخلي عن أوهام تحقيق التفوق العسكري المطلق".

وقال بوتين في خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسي البرلمان في موسكو إن رد روسيا "سوف يكون دائماً فعالاً وقوياً"، محذرا من أن الصواريخ الأجنبية تمتلك قدرة الوصول لموسكو خلال 10 دقائق فقط، مضيفاً "هذا تهديد خطير جداً علينا".

وأعرب عن استعداده لإجراء مفاوضات بشأن قضية نزع السلاح، قائلا "لكننا لن نطرق باباً مغلقاً، سوف ننتظر حتى ينضج شركاؤنا".