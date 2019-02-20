في ذكرى 20 فبراير..مصادرة عربة بائع متجول تدفعه للاعتصام فوق عمود كهربائي مهددا بالانتحار

اعتصم بائع متجول في الفقيه بنصالح، صباح اليوم الأربعاء، فوق عمود كهربائي، احتجاجا على مصادرة عربته المجرورة من قبل السلطات.

ولايزال البائع معتصما لحد الساعة فوق العمود، مهددا بالانتحار إن لم يسترجع عربته، والذي يقول إنها مصدر رزقه الوحيد، والتي لازال لم يكمل أداء مصاريفها حيث تسلمها مؤخرا.

وحلت بعين المكان السلطات المحلية، فيما تجمهر عدد من المواطنين حول البائع لمطالبته بالعدول عن قراره.

وتجدر الإشارة إلى أن حالات الاحتجاج بالاعتصام فوق الأعمدة الكهربائية عرفت تزايدا كبيرا في الآونة الأخيرة، كانت أشهرها المرأة المسنة “مي عيشة” التي اعتصمت في الرباط.