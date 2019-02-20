عرض فيلم أولاد آرنا | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 23/ 02/ 2019 الزمان: 16:00 المكان: السرايا، القدس أولاد آرنا فيلم وثائقي من إخراج جوليانو مير خميس عام 2003. يتحدث الفيلم عن أطفال فلسطينيين من مخيم جنين، شاركوا في مسرح أقامته والدة المخرج، آرنا مير خميس، أثناء الانتفاضة الأولى. بعد الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين عام 2002 يعود جوليانو إلى المخيم باحثا عن الأطفال الذين شاركوا في المسرح ليرى كيف تطورت حياتهم. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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