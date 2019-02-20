نقاش القوانين الإسرائيلية التي تجرم قطف الزعتر والعكوب | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: السبت،23/ 02/ 2019
الزمان: 17:00
المكان: المركز الجماهيري، الناصرة
ينظم الحراك الشبابي النصراوي حواريّة جديدة في#نبض_الشارع مع الباحث ربيع إغبارية ليشارك بحثه عن القوانين الإسرائيلية التي تجرم قطف وحيازة الزعتر البرّي والعكوب، حيث يتطرق إلى العلاقة ما بين القانون، الهوية، الطبيعة، الطعام والاستعمار.
بعد المحاضرة، سيتم تسيير فقرة حواريّة من قبل أعضاء الحراك عن "الحراكات الشبابيّة واستراتيجيّة عملها."
البرنامج بالاشتراك مع مجموعة المركز الجماهيري إبن سينا النسائية.
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