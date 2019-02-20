انت الان تتابع روحاني: العقوبات الأمريكية عمل إرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن العلاقات مع الولايات المتحدة نادرا ما بلغت هذا التدهور البالغ، مضيفا أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على بلاده وتستهدف قطاعي النفط والبنوك تصل إلى "عمل إرهابي".

وتصاعد العداء بين واشنطن وطهران، العدوين اللدودين منذ قيام الثورة الإيرانية في عام 1979، وذلك عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب في مايو أيار من اتفاق نووي عالمي مع طهران وأعاد فرض العقوبات التي سبق أن رفعتها واشنطن بموجب الاتفاق.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحاني قوله في اجتماع للحكومة "الصراع بين إيران وأمريكا في ذروته حاليا. وأمريكا توظف كل قوتها ضدنا".

وأضاف "الضغوط الأمريكية على الشركات والبنوك لوقف نشاطها مع إيران هي عمل إرهابي بنسبة 100 بالمئة".

وأعاد ترامب فرض العقوبات بهدف خفض مبيعات النفط الإيراني وخنق الاقتصاد من أجل وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية وتحركاتها في الشرق الأوسط خاصة في حربي سوريا واليمن.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بالرياء لمحاولتها تدمير البرنامج النووي الإيراني بينما تسعى لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية.

وكتب ظريف في منشور على تويتر "ليست حقوق الإنسان ولا البرنامج النووي هما الشاغل الحقيقي للولايات المتحدة. في البداية صحفي يُمزق أربا، والآن بيع غير قانوني لتكنولوجيا نووية للسعودية. هذا يكشف تماما الرياء الأمريكي".

وكان يشير إلى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، وهو الحادث الذي أثار انتقادات دولية. ولم يعثر على جثته حتى الآن.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر على الأرجح بقتل خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض. وساند ترامب ولي العهد، وقال إن مبيعات الأسلحة إلى الرياض هي مصدر مهم للوظائف في الولايات المتحدة.

وزعم مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي في تقرير نشر أمس الثلاثاء أن النقل المقترح للتكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية يسير سريعا باتجاه تحويله إلى عملية موافقة إلزامية.

وعلى عكس الولايات المتحدة، تعمل القوى الأوروبية على الحفاظ على الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 مع إيران. لكن فرنسا قالت إنها مستعدة لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا لم يتحقق أي تقدم في المحادثات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.

وفي رد فعل واضح على الضغوط الفرنسية، قال روحاني: "نريد تفاعلا بناء مع العالم، لكن الدول التي تعمل معنا لا يجب أن تكون لديها مطالب مفرطة. إيران ثابتة في موقفها وستعمل بناء على مصالحها الوطنية".

وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي لأغراض دفاعية بحتة.