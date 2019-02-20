شكرا لقرائتكم خبر عن عون: لبنان لن ينتظر عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون رفض بلاده انتظار الحل السياسي لعودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

وقال عون خلال لقائه اليوم (الأربعاء) وفدًا من مجلس نقابة المحررين الصحفيين اللبنانيين: "إن تجربتنا مع القضية الفلسطينية بهذا المضمار لا تشجع.

مضيفاً: «استغرب مواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين السوريين وتريد أن تمنع علينا العمل لتحقيق هذه العودة».