شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: سنستهدف أمريكا إذا نشرت صواريخ في أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء)، إن بلاده سترد على نشر أي أسلحة نووية قصيرة أو متوسطة المدى من جانب واشنطن في أوروبا، ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.

وفي أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن سباق تسلح جديد محتمل، قال بوتين إن روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ رداً على قرار واشنطن هذا الشهر الانسحاب من معاهدة تاريخية للحد من التسلح تعود لفترة الحرب الباردة.

وأضاف بوتين متحدثا أمام النخبة السياسية بروسيا إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازماً، وأنه يتعين على صناع السياسة الأمريكيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.