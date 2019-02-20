شكرا لقرائتكم خبر عن «روزن» يخلف «مهندس الانقلاب» على ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ. ف. ب (واشنطن، لندن)

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جيفري روزن نائبا لوزير العدل خلفا لرود روزنستاين. وقال بيل بار الذي تسلّم الأسبوع الماضي وزارة العدل في بيان اليوم (الأربعاء)، إن جيفري روزن «سيحل محل نائب وزير العدل رود روزنستاين» الذي كان هدفا لانتقادات ترمب. وروزن مجاز بالقانون من جامعة هارفارد ومحامٍ سابق، وكان يشغل منصب مساعد وزير النقل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن إقالة روزنستاين، الذي يشرف على التحقيق الشائك حول العلاقة بين الحملة الانتخابية لترمب وروسيا، كانت متوقّعة منذ أقال ترمب وزير العدل جيفري سيشنز في نهاية 2018.

يذكر أن أندرو مكابي، الذي تولى بالوكالة رئاسة «إف بي آي»، ذكر مساء (الأحد) في مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) على قناة «سي بي إس»، أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنستاين بحث إمكان الإطاحة بترمب في 2017 بعدما أقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وناصب الرئيس الأمريكي نائب وزير العدل السابق العداء منذ وضع روزنستاين يده على التحقيق حول علاقة الحملة الانتخابية لترمب بروسيا، بعدما قرّر سيشنز النأي بنفسه عن هذا التحقيق. وصادق مجلس الشيوخ في 14 فبراير على تعيين بيل بار وزيرا للعدل.

من جهة أخرى، قال رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، إن التوترات بين طهران وواشنطن بلغت «ذروة» غير مشهودة منذ عقود في العلاقات المضطربة بين البلدين. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحاني قوله في اجتماع للحكومة: «الصراع بين إيران وأمريكا في ذروته حاليا. وأمريكا توظف كل قوتها ضدنا». وأضاف أن العلاقات نادرا ما بلغت هذا المستوى من التوتر من قبل. وزعم أن مؤتمرا بشأن الشرق الأوسط نظمته الولايات المتحدة في وارسو الأسبوع الماضي لم يحقق أهدافه. واجتمع كبار المسؤولين من 60 دولة في بولندا لردع إيران عبر زيادة الضغوط عليها.