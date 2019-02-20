شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتلف 3 آلاف لغم حوثي في صعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)أتلف الجيش اليمني، 3 آلاف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وقال قائد لواء المهمات الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح، إن الفرق الهندسية انتزعت وأتلفت، أمس (الثلاثاء) ثلاثة آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في قرى وجبال مديرية باقم قبل فرارها.
وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية اليوم (الأربعاء)، أن المليشيا تعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل المنازل ووسط خطوط السير في القرى والجبال والمزارع في المديرية. وأكد أن الفرق الهندسية تواصل عملية انتزاع العبوات والألغام من مختلف المناطق وتأمينها تمهيدًا لعودة المواطنين إلى مساكنهم.
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