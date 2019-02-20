بارود بعد لقائه الحسن: سنقف الى جانبها لانها تملك مؤهلات النجاح

بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ مع الوزير السابق ​زياد بارود​، في ملفات تتعلق ب​وزارة الداخلية​. وأكّد بارود بعد اللقاء، ان "نحن كمواطنين سنقف الى جانب الحسن، لأننا احببنا انطلاقتها ويهمنا ان تنجح وزيرة الداخلية. ومن المؤكد ان الوزيرة الحسن تملك كل المؤهلات للنجاح على رغم كل المعوقات التي ستواجهها لكن لا خوف عليها اطلاقا وانني على يقين انها ستكون على قدر المسؤولية".

وأشار الى ان "تباحثنا في أمور عدة ووضعت كل امكاناتي في تصرفها بعدما خدمت في هذا المكان، مشددا على ان " موضوع ​الزواج المدني​ ينتمي الى المواضيع الاشكالية في هذا البلد ويأخذ حيزا اعلاميا اكثر ما في المضمون،" في وقت دعت الوزيرة الحسن الى فتح نقاش ووضع اطار للحوار في هذا الموضوع،" مستغرباً ان "يدعو انسان الى الحوار والنقاش ويواجه بلا حوار ولا نقاش وبردات فعل مسبقة الافكار."