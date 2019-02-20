بو صعب من السراي: كل المواقف التي أطلقتها تأتي تحت سقف البيان الوزاري

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في السراي، "أنني بحثت مع الحريري في شؤون ​وزارة الدفاع​ وتعيين ​المجلس العسكري​، بالإضافة إلى أجواء الزيارتين اللتين قمت بهما لكل من ​واشنطن​ و​ميونخ​".

وردا على سؤال عن المواقف التي أطلقها خلال هاتين الزيارتين، لفت بو صعب إلى أن "كل المواقف التي أطلقتها تأتي تحت سقف ​البيان الوزاري​ وميثاق ​جامعة الدول العربية​، بدليل التأييد الذي حصلت عليه من الأمين العام للجامعة ومبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص ل​سوريا​ اللذين أكدا الأمر نفسه في الجلسة ذاتها. من هنا ما قلته ليس نقطة خلاف، والحديث عن اعتراض من بعض الأطراف ليس دقيقا، لأننا لم نسمع موقفا رسميا من أحد، بل مصادر نقلت عنها بعض وسائل الإعلام".

وأوضح أن "كل هذه المواقف تأتي من باب الدفاع عن أرض عربية وليس عن خلاف بين فريق وآخر، وهذه الحادثة حصل شبيه لها في ​العراق​، حين تدخلت ​تركيا​ في ​الشمال​ العراقي، وصدر يومها موقف من جامعة الدول العربية تأييدا لوحدة الأراضي العراقية. من هنا نحن تحت سقف قرارات جامعة الدول العربية، وأستغرب أن يكون أحد منزعجا لكوني أعمل تحت سقف الجامعة. وأنا سأبقى أتخذ المواقف الدفاعية عن أي أرض عربية، ومن ينزعج لكوني أدافع عن أرض عربية فأنا أسأل ما هي انتماءاته؟".