نقابة الممرضات والممرضين إنصمت إلى الحملة العالمية "التمريض الآن"

إنضمّت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في ​لبنان​ (Order of Nurses in Lebanon) إلى الحملة العالمية "التمريض الآن - Nursing Now" التي أطلقتها ​منظمة الصحة العالمية​ بالتعاون مع المجلس التمريض الدولي وبرعاية جمعية بورديت تراست .(Burdett Trust)

وقد عبّر رئيس مجلس إدارة مجلس التمریض الدولي (ICN) ھوارد كاتون عن سروره بانضمام لبنان إلى حملة "التمريض الآن" مؤكّداً أنّ النقابة في لبنان تشكّل قيمة كبيرة ضمن الـ ICN ، مضيفا:"أنا أعلم أنّ المسؤولين في النقابة ملتزمون تماماً بدعم ورفع مستوى الممرضات والممرضين في لبنان وذلك لتحسين صحة المجتمع".