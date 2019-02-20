المؤبد لـ3 أشخاص شرعوا في قتل فلاح بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بالسجن المؤبد لكلٍ منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 34028 جنايات منيا القمح لسنة 2018، بالشروع في قتل فلاح جارهم بقرية "قطيفة العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

بدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "منيا القمح" المركزي، يفيد بوصول "م.ع" 34 عامًا، فلاح، مُقيم بقرية "قطيفة العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، مصابًا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما جرى إسعافه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "و.م.ي.ال" و"م.ب.ص" و"ا.ع.ص" جميعيهم جيران المجني عليه بذات القرية، بسبب خلافات سابقة بينهم، وجرى ضبطهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.