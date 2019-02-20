رئيس الوزراء يتفقد مشروعات خدمية في السويس السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

يزور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محافظة السويس السبت المقبل، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والمدن السكنية الجديدة، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال.

ويستهل "مدبولي" زيارته بتفقد مستشفى السويس العام، لوقوف على أعمال التطوير والتوسعة الجارية، يعقبها زيارة مدرسة السويس الثانوية بنات، ثم يتفقد استاد السويس والمدينة الرياضية والذي يشهد استضافة مباريات إحدى المجموعات المشاركة في كأس الأمم الافريقية.

وقال مصدر مسؤول في ديوان عام محافظة السويس، إن برنامج زيارة المهندس مصطفى مدبولي، يتضمن تفقد مدينة الإسكان الاجتماعي، ومدينة بيوت السويس المخصصة للزواج الحديث، وفي نطاق الحي أيضًا يتفقد منطقة "الكبانون" ومحطة معالجة الصرف الصحي.

كما يزور، محطات صرف الجبلايات والزراير، ومياه أبو عارف بالقطاع الريفي، ويتابع ما تم بمشروع التطوير الجاري بشارع بلازا بمنطقة الايمان وتعاونيات القاهرة.