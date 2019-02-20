"جنايات المنيا" تقبل طلب رد هيئة محكمة في قضية اتهام مدرس بهتك عرض تلميذة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قبلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، طلب رد هيئة المحكمة في قضية محاكمة مدرس متهم بهتك عرض طالبة، بمركز مغاغة شمال المحافظة، مع تحديد جلسة اليوم الرابع من دور مارس المقبل، لنظر الرد مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وبحسب مصدر قانوني في تصريحات اليوم، فإن المحكمة تلقت طلبًا برد هيئة المحاكمة من دفاع المتهم "ع.س" مدرس، مقيم بمركز مغاغة، متهم بهتك عرض طالبة "د.ح" 13 عاما، مقيمة بذات المركز، بعد أن استمعت المحكمة أمس الثلاثاء، إلى عدد من مقاطع الفيديو المرفقة بأوراق القضية التي تعود لعام 2016، حين تلقت أجهزة الأمن بلاغا من والد المجنى عليها بمحاولة الاعتداء الجنسي عليها ما أدى إلى إصابتها بحالة نفسية وعصبية سيئة.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود في الواقعة التي أحالتها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية في عام 2018 بتهمة هتك عرض الطالبة.