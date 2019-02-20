الطيران المدني الكويتي يوقع عقدًا لتقديم خدمات استشارية مع شركة ألمانية

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الكويت ـ عبدالمنعم السيسي:

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الأربعاء عقدًا مع شركة (أوبر ماير) الألمانية لتقديم خدمات الاستشارات الخاصة بإدارة مشاريع (المخطط الهيكلي 2012) والتي تمثل في مجملها تنفيذ خطة تنمية مطار الكويت الدولي.

ووقع العقد نيابة عن (الطيران المدني) رئيس الإدارة الشيخ سلمان الحمود الصباح في حين وقعها نيابة عن شركة (أوبر ماير) الألمانية رئيس

مجلس الإدارة يانيس كيرو وسط حضور السفير الألماني لدى البلاد وسبيرو المر.وقال المدير العام ل (الطيران المدني) المهندس يوسف الفوزان على هامش التوقيع إن العقد تستمر مدته خمس سنوات وينقسم إلى خمس حزم منها إدارة مشاريع حالية قيد التنفيذ مثل إنشاء المدرج الثالث وبرجالمراقبة الجديد.وأوضح الفوزان أن الاتفاقية تنص على إعداد خطة لتنفيذ المشاريع المستقبلية لمطار الكويت والتي أهمها تطوير المدرج الغربي ووضع تصور للتشغيل المستقبلي للمطار الذي سيشمل ثلاثة مدرجات وبرجي مراقبة وخمسة مبان للركاب وذلك بعد الانتهاء من مبنى (تي 2).وأكد أن العقد يهدف إلى تطوير إجراءات العمل في إدارة المطار وتحديث الأدلة الإرشادية الفنية بما يضمن رفع مستوى العمل فيها ويأتي تماشيا مع تطور مشاريع النقل الجوي في الكويت .