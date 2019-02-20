للمرة الأولى ..لقاء مرتقب بين سيدتي الولايات المتحدة و كوريا الشمالية خلال القمة القادمة

الرئيس الأمريكى و زعيم كوريا الشمالية

وكالات:

رجحت وسائل الإعلام أنه من المحتمل أن تحضر كلا من سيدتا الولايات التحدة و كوريا الشمالية ميلاينا ترامب و"رى سول جو" لقاء القمة الثانى بين الرئيس دونالد ترامب و الزعيم كيم جونج أون.

وإذا اجتمعت السيدتان فهذا سيشكل لحظة تاريخية حيث لم يسبق أن اجتمعت سيدتان أوليان أمريكية وكورية شمالية معًا، حيث لم يجتمعوا خلال القمة السابقة التى عقدت بسنغافورة.

الجدير بالذكر أن رى أكثرت من حضورها الدبلوماسي على المسرح العالمي منذ العام الماضي، كما شوهدت إلى جانب كيم خلال زارته إلى بكين واجتمع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، كما أسست لعلاقات ودية مع نظيرتها الكورية الجنوبية كيم جونغ سوك بعد لقائهما خلال قمتي الكوريتين.

يذكرأن القمة القادمة ستعقد أواخر الشهر الجارى، وقد أفصح ترامب عن

مكان القمة الثانية وهى دولة فيتنام.

وقد التقى ترامب وكيم في قمة تاريخية في سنغافورة في يونيو الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وخلال القمة السابقة تعهد الزعيمان بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ما دفع ترامب إلى التأكيد على أن كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا. ولكن بعد ذلك واجه ترامب انتقادات لتقديمه "تنازلات" دون الحصول على تعهدات مؤكدة من الزعيم الكوري بإنهاء برامج تصنيع الصواريخ الباليستية.