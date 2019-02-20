التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والإقدام على إغلاق باب الرحمة، والاعتداء بوحشية على المصلين المتواجدين في باحاته، في استفزاز لمشاعر الأمة الإسلامية، وانتهاكٍ صارخٍ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وجددت المنظمة التأكيد - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن المسجد الأقصى المبارك
واستنكرت المنظمة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4416 وحدة استيطانية جديدة في
ودعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى إنفاذ قراراته وممارسة مسئولياته تجاه حمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها المتتالية والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
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