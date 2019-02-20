جمعية مصارف لبنان: تلقينا وعدًا من الحريري بعدم فرض أي ضرائب جديدة

رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه

وكالات:

قال رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه، إنه تلقى وعدًا من رئيس الوزراء سعد الحريري، بعدم فرض الحكومة أية ضرائب جديدة سواء على المؤسسات أو المواطنين، مشيرا إلى أن المطلوب في الوقت الحالي إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، وبصورة خاصة عن طريق مقررات برنامج مؤتمر باريس (سيدر) الذي يتضمن متطلبات عديدة تساعد على هذا النهوض.

جاء في تصريحات أدلى بها رئيس جمعية مصارف لبنان عقب لقاء عقده ووفد مجلس إدارة الجمعية مع

رئيس الحكومة سعد الحريري في مقر السراي الحكومي (مجلس الوزراء).وأشار إلى أن الحريري أبدى تفاؤلا كبيرا إزاء التعامل الحكومي مع الملف المالي للبلاد والإصلاحات والموازنة العامة، لافتا إلى أن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان يشارك الحريري هذا التفاؤل "إذا تم الالتزام بكل الخطط التي تحتاج إلى توافق، ويبدو أن هناك توافقا على الأمور الأساسية حتى الآن".وقال: "وعلى الصعيد المصرفي طمأنا الحريري أن الوضع العام مستقر جدا لدى البنوك ومصرف لبنان (البنك المركزي) وأن القطاع المصرفي استطاع الصمود خلال الأشهر التسعة الماضية التي كانت صعبة على لبنان وعلى اقتصاده (فترة التأليف الحكومي) وذلك بفعل تماسك هذا القطاع وقوته.وأضاف: "وبفعل النظام المصرفي اللبناني والقواعد التي يتبعها واحترام الالتزامات التي يتمسك بها لبنان يشكل أساسا لنجاحه حاليا وفي المستقبل. وسيكون لنا مع رئيس الوزراء لقاءات لاحقة لمتابعة وضع الخطة الاقتصادية قيد التنفيذ، وقد خرجنا من هذا الاجتماع وقد أبدى أعلى مستويات التفاؤل ونحن بالطبع كنا متفائلين معه لسماع هذا الكلام".