الخارجية العمانية: نختلف مع الإمارات فى مسألة الحرب باليمن

وكالات:

قال وزير الخارجية العمانية يوسف بن علوى، خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" ، "إن سلطنة عمان تختلف مع دولة الإمارات بسبب حرب اليمن."

وأوضح علوى أن موقف عمان واضح، حيث أنهم لا يتسببون فى حروب أو خلافات، فالإمارات لها رأى آخر وتطلعات، لكن هذة التطلعات يجب أن تكون مضبوطة".

وقد اندلعت الحرب فى اليمن عام 2015،

و شهد اليمن العديد من المعارك والحروب بين الحكومة المسنودة من قبل التحالف العربى الذى تتزعمه السعودية ، والحوثيين الذين يسيطرون على عدة محافظات من جهة أخرى.

تابع علوى حديثه عن الأزمة الخليجية ، التى يرى أن سببها الخلافات الفكرية وليست المادية، وأضاف أن الحل بيد الخليجيين

فقط، كما أن عمان تقف بجانب الكويت و دول أخرى لاحتواء الأزمة الخليجية .

أكد علوى أن عمان لا يمكن أن يتم شراؤها وأنها ثابتة تجاه علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن الأزمة الخليجية اندلعت فى يونيو عام 2017، عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر لـدعمها الإرهاب، لكن الدوحة نفت ذلك بشدة مؤكدة أنها "محاولة للسيطرة على قرارها السيادي"، في حين تؤدي الكويت دور الوسيط لحل الأزمة.