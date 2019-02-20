نادية لطفي ترد على شائعة وفاتها

ردت الفنانة المصرية، نادية لطفي، على شائعة وفاتها، التي انتشرت، أخيرا، بطريقة ساخرة، وأكدت أنها تتعامل مع كل مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، كأنها مكالمة عزاء.

وقالت الفنانة، ذات 82 سنة من عمرها، عبر مداخلة هاتفية في برنامج “كل يوم” مع الإعلامي وائل الأبراشي: نحن نؤمن بالقدر والموت، وهذه حقيقة نؤمن بها بكل حب وايمان. أما بخصوصي فهذه التجربة انعشت يومي بالمحبين، الذين اتصلوا للاطمئنان علي”.

يذكر أن نادية لطفي مقيمة داخل المستشفى العسكري، منذ عام 2016 بعد إصابتها بوعكة صحية، لكنها استجابت للعلاج، واحتفلت، أخيرا، بعيد ميلادها 82 بحضور عدد من النجوم.