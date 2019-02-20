حزنا على وفاة والدته.. الخياري يغيب وابنه ينهار بالبكاء في عرض فيلم “طاكسي بيض”

غاب الفنان الكوميدي، محمد الخياري، ليلة أمس الثلاثاء، عن العرض ما قبل الأول للفيلم، الذي يشارك فيه “طاكسي بيض”، وذلك بسبب وفاة والدته، يوم الخميس الماضي.

وحضر نجل الخياري للعرض، واعتلى المنصة لتمثيل والده، لكنه لم يستطع إخفاء دموعه، وتأثره بسبب وفاة جدته، بينما تقدم له الممثلون الحاضرون بالتعازي، والمواساة.

ويؤدي الخياري في فيلم “طاكسي بيض” دور سائق سيارة أجرة، استطاع بحسه الكوميدي، أن يضيف بصمته الخاصة على الدور، وأضحك بقفشاته مرات عدة الجمهور، الذي حضر العرض ما قبل الأول للفيلم، الذي ينطلق عرضه في القاعات السينمائية، ابتداء من اليوم الأربعاء.

ويحكي الفيلم قصة ركاب سيارة أجرة كبيرة، متجهة نجو الدارالبيضاء، ويتعرضون لحادثة مع عصابة مخدرات، لتتغير الأحداث في قالب يمزج بين الأكشن، والكوميديا.