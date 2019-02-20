توما- سليمان: ساعات قليلة ومصيرية لتوحيد ورص الصف الوطني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة) اليوم، الأربعاء، بيانا عقبت فيه على التوحيد في أوساط أحزاب اليمين المتطرّف بقيادة "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" وانضمام الحزب الكاهاني "عوتسما ليسرائيل"، وقالت إن "ملامح الساحة السياسيّة القادمة بدأت تتشكّل وإن دلّت على شيء فإنها تدل على تطرّف المرحلة القادمة وكونها ستكون مرحلة مصيريّة على مكانة الجماهير العربيّة في هذه البلاد وحقّ شعبنا الفلسطيني القابع تحت نير الاحتلال في الضفّة والقدس الشرقيّة وقطاع غزّة المحاصر".

وأضافت أن "دعاة الترحيل والترانسفير، أحفاد كهانا والمدافعين عن قطعان اليمين وقتلة أبو خضير ودوابشة الذين منعتهم المحكمة العليا من الترشح للكنيست في سنوات الثمانينيات والإعلان عنهم كحركة إرهابيّة يلقون، اليوم، أيادي حاضنة من نتنياهو، ويستعيدون شرعيّتهم في الوقت الذي حاولت فيه حكومة اليمين، ولا زالت تحاول، نزع الشرعيّة عن أهل هذه البلاد، ووضعهم في خانة الرعايا".

وأردفت أنه "في الوقت الذي يستنزف نتنياهو قوّة تأثيره لتوحيد أحزاب قطعان اليمين في محاولة لإنقاذ حكومته وإنقاذ مشروعه السياسي الاستيطاني الذي يسعى لبناء وتثبيت الدولة اليهوديّة العميقة، كان يجب أن يكون ردّنا بتوحيد قوّتنا ورص الصفوف الوطنيّة والتقدميّة في وجه المخططات الفاشيّة وليس مدّ يد العون لنتنياهو وعتاة التطرف بواسطة شرذمتنا وشرذمة الجماهير العربيّة".

وختمت توما- سليمان بالقول: "عنوان المرحلة الحالية والساعات القليلة والحرجة القادمة هو التحلّي بالمسؤولية السياسيّة والوطنيّة. لم يفُت الأوان لتفويت الفرصة على حكومة اليمين المتطرف، والمطلب الآن هو درء الخلافات ورصّ الصفوف في هذه المعركة كي نقود شعبنا وجماهيرنا بقوّة واستبسال".