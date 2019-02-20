شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة .. نزع وإتلاف ٣ الف لغم وعبوة ناسفة تابعة للميليشيات والان مع التفاصيل

اتلفت قوات الجيش الوطني 3 الف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن قائد لواء المهام الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح "ان الفرق الهندسية انتزعت وأتلفت ، امس الثلاثاء، ٣ الف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الاحجام والاشكال زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية في قرى وجبال مديرية باقم قبل فرارها".

وأضاف "أن مليشيا الحوثي تعمدت زراعة الالغام والعبوات الناسفة داخل المنازل ووسط خطوط السير في القرى والجبال والمزارع في المديرية".

وأكد قائد لواء المهام الخاصة أن الفرق الهندسية تواصل عملية انتزاع العبوات والالغام من مختلف المناطق وتأمينها تمهيداً لعودة المواطنين الى مساكنهم.

وكانت الفرق الهندسية للجيش الوطني قد انتزعت ما يقارب ١٠ الف لغم وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية في باقم بصعدة خلال الفترة السابقة.