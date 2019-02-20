شكرا لقرائتكم خبر عن العوج يبحث مع البنك الدولي حشد الجهود لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والان مع التفاصيل

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، مع المدير الاقليمي الجديد للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، أوجه التعاون بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وسبل تعزيز التنسيق في حشد الجهود المشتركة لإعادة الإعمار و التعافي الاقتصادي مع شركاء التنمية الآخرين.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد تطرق الوزير العوج في اللقاء الذي عقد في مقر البنك الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى أهمية مواءمة مشاريع البنك للخطط و الأولويات الحكومية العاجلة للنهوض بالتنمية وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والطاقة وما سيعكسه ذلك من ايجاد فرص عمل للشباب.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ،ان علاقة الحكومة اليمنية مع البنك الدولي علاقة شراكة مبنية على التعاون المشترك و التنسيق في شتى المجالات التنموية .. معرباً عن تطلع الحكومة لزيادة دعم البنك النوعي في المجال التنموي والذي يساعد بشكل ملموس في التغلب على تأثير الحرب.

من جهتها أشارت المدير الاقليمي للبنك الدولي إلى التزام البنك الدائم في تقديم الدعم لليمن في جميع الجوانب التنموية و الفنية و سبل تنفيذها عبر الآليات المختلفة.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات و التوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري و الوكيل المساعد للوزارة هشام عبدالملك ،ورئيس المكتب الفني في الوزارة المهندس شعيب الصغير ،و مدير البنك القُطري في اليمن رجاء قطان .