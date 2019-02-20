شكرا لقرائتكم خبر عن اليماني يبحث مع المبعوث السويدي مستجدات تنفيذ إتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل

بحث وزير الخارجية خالد اليماني، اليوم الاربعاء، مع المبعوث السويدي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير بيتر سيمابي، مستجدات تنفيذ اتفاقات السويد بشأن الحديدة والأسرى والمعتقلين وتفاهمات تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للشرعة، أن اليماني أطلع المبعوث السويدي على موقف الحكومة الشرعية ورؤية رئيس الجمهورية لحل الأزمة اليمنية وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم..مشددا على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغط على المليشيا الحوثية لإنقاذ اتفاق ستوكهولم وتنفيذ مخرجاته.

واشار وزير الخارجية الى ان الحكومة اليمنية لا ترى فشل تنفيذ الاتفاق خياراً لما يشكله ذلك من تهديد لإجراءات بناء الثقة التي تتطلبها مرحلة بناء السلام في اليمن.

بدوره جدد المبعوث السويدي حرص بلاده على متابعة انجاح تنفيذ اتفاق السويد لما من شأنه تمهيد الطريق لمشاورات الحل السياسي الشامل ومساعدة اليمن للتغلب على الازمة الإنسانية الراهنة.

وتضمن إتفاق ستوكهولم ثلاثة محاور رئيسية الأول حول الأسرى والمعتقلين والثاني حول الحديدة والثالث حول حصار تعز، ولكن لم يتم تنفيذ أي إتفاقات في الجوانب الثلاثة بسبب تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية .