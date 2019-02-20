وزير خارجية بريطانيا: العلاقات مع السعودية وثيقة وإستراتيجية

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جدة - خالد شويل - رويترز(برلين) نوه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، بعلاقات بلاده الوثيقة مع السعودية. وقال إن هذه العلاقات تمنح بريطانيا مجالا لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن. نوه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، بعلاقات بلاده الوثيقة مع السعودية. وقال إن هذه العلاقات تمنح بريطانيا مجالا لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن. وأضاف هانت خلال زيارة لبرلين اليوم (الأربعاء) «العلاقة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هي ما يسمح بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن».



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