شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إعدام 9 «إخوان» مدانين باغتيال النائب العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

نفذت السلطات المصرية اليوم (الأربعاء) حكم الإعدام بحق 9 من جماعة «الإخوان» متهمين بالمشاركة في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وجاء تنفيذ الحكم بعدما قضت محكمة النقض في 25 نوفمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام على المتهمين في القضية، وهو حكم نهائي بات لا يمكن الطعن عليه.

وتم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق المتهمين التسعة وهم: أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

وفي 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 28 متهماً، والسجن المؤبد على 15 آخرين، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً على 8 متهمين، والسجن المشدد لـ10 سنوات على 15 آخرين بتهمة التورط في اغتيال النائب العام السابق، إذ بلغ عدد المتهمين في القضية 67 متهماً، بينهم 16 متهماً هاربون، وجميعهم من عناصر وقيادات جماعة «الإخوان».

وشارك المتهمون في اغتيال المستشار هشام بركات بتفجير سيارة ملغمة استهدفت موكبه في القاهرة في يونيو من عام 2015.