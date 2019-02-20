شكرا لقرائتكم سوريا.. شاحنات تنقل مدنيين من آخر معقل لداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأربعاء إن قافلة تضم عشرات الشاحنات تنقل المدنيين غادرت الباغوز وهي آخر معقل لتنظيم داعش، في شرق سوريا.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق أن عزل المدنيين في جيب الباغوز عن الإرهابيين هناك، خطوة بالغة الأهمية نحو السيطرة بشكل نهائي على المنطقة.

ومن أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من قرية الباغوز، شوهدت الشاحنات الخارجة من القرية وعلى متنها عشرات الرجال الذين كان بعضهم يخفي وجهه، بالإضافة إلى نساء يرتدين النقاب وأطفال.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن ثماني شاحنات على الأقل ظهرت الأربعاء من ممر إنساني استخدم في الأسابيع الماضية لإجلاء المواطنين من آخر بقعة للإرهابيين على طول نهر الفرات.

وأكد مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقود الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا، أن الشاحنات كانت تقل مدنيين من الجيب الخاضع للتنظيم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ثمة مسلحون على متن الشاحنات. ويعتقد أن نحو 300 مسلح يتحصنون في الجيب مع عدة مئات من المدنيين.