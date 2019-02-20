شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر يفضح كذب الإخوان: "سرقوا صفحة بنت الشهيد هشام بركات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية سرقوا صفحة بنت النائب العام الشهيد هشام بركات، موضحا أنهم نشروا بوست كله أكاذيب، ويسعون إلى نشره من خلال السوشيال ميديا.

وقال محمود بدر: "الخرفان سرقوا صفحة بنت الشهيد هشام بركات ونزلوا بوست وعمالين يلفوا بيه تويتر والفيس.. وده ابن المستشار هشام بنفسه بيقول إن الصفحة بتاعة أخته اتسرقت وإن كل اللي بيتنشر عالصفحة لا علاقة لهم به".



بوست محمود بدر يفضح جماعة الإخوان

وكان المستشار محمد هشام بركات نجل المستشار الشهيد هشام بركات قد أكد اختراق صفحة شقيقته على فيس بوك، مشددا على أن جميع البوستات التى تم تداولها منسوبة لها خلال الساعات الماضية عارية تماما عن الصحة ولا تمت بصلة لأسرة الشهيد البطل المستشار هشام بركات.

وتأكيد نجل المستشار الراحل هشام بركات على سرقة صفحة أخته، يكشف لنا مدى رغبة الإخوان فى نشر الأكاذيب ونيتهم الخبيثة فى التدليس وقلب الحقائق، حتى لو وصل الأمر إلى سرقة صفحة ابنة المستشار هشام بركات.