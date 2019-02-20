كتب: أحمد أبو عقيل

أعلن المتحدث العسكري أن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء استهدفت 7 أوكار إرهابية وتتمكن من القضاء على 8 أفراد إرهابيين شديدى الخطورة وتدمير 2 عربة مفخخة . وكانت القوات المسلحة ثد أحبطت السبت الماضي هجوما لعناصر إرهابية حاولت مهاجمة إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الإرتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 فرد تكفيرى ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ضابط و14 درجات أخرى وجارى إستكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث .

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تقضي على 8 إرهابيين وتستهدف 7 بؤر تكفيرية بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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