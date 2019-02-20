سرحان إستقبل نادي القضاة واتفاق على وحدة القضاء وتحصينه

استقبل وزير العدل البرت سرحان في مكتبه في الوزارة، وفدا من الهيئة الإدارية ل"نادي قضاة لبنان" ضم رئيسة النادي القاضية أماني سلامة والأعضاء القضاة: ​زاهر حمادة​، ​محمد رعد​، فيصل مكي، نجاة أبو شقرا، يحيى غبورة و​بلال بدر​ وندين رزق. وتناول البحث ضرورة العمل على ترسيخ وحدة القضاء وتماسكه والسبل الآيلة الى تحصينه.

وتمنى الوزير سرحان على أعضاء الوفد "السعي الدؤوب في كل ما يوحد الجسم القضائي بعيدا عن الشرذمة"، آملا "العمل من أجل تعزيز استقلالية القضاء".

وتحدث أعضاء الوفد بدورهم، مشيرين الى أنه "تم استعراض لتاريخ نشوء الأندية القضائية في العالم ومشروعيتها في ضوء المعاهدات الدولية والقوانين ذات الصلة"، مؤكدين "أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها ​المجلس النيابي​ في العام 2013 قد شددت صراحة على حق القضاة بالتعبير والتجمع". كما أكدوا "أن السعي الدؤوب لتحصين وحدة القضاء واستقلاليته هما أحد أهم أهداف النادي.