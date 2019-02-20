شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة سلفية.. نجل أبو إسحاق الحوينى يتهم أتباع ياسر برهامى بالكذب والدجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذب حاتم الحوينى نجل الداعية السلفى أبو اسحاق الحوينى، أتباع الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، واصفا ما رددوه على لسانه أبيه بالكذب والدجل.

ونشر مؤيدو ياسر برهامى من أبناء حزب النور والدعوة السلفية، تصريحات على لسان أبو اسحاق الحوينى يقول فيها:"وردت اخبار تفيد بأن الشيخ أبو إسحاق الحوينى اجتمع مع 10 من خواصه معلقا على الأحداث الأخيرة بأن السياسة هى فن الممكن وأن ما عليه الشيخ ياسر برهامى هو الصواب وأن الله سبحانه وتعالى حقن بهم كثيرا من الدماء وجعلهم سببا فى منع محرقة جماعية للسلفيين فى مصر وحفظ بهم الدعوة وهم يعلمون قدرى عندهم ومكانتهم عندى، مشيرا إلى قادة حزب النور والدعوة السلفية".

وعلق نجل الحوينى على هذا الكلام ببيان قائلا فيه:" هذا الكلام كذب ودجل ولم يحدث.. فأرجو تحري الصدق والأمانة قبل نقل أي كلام عن الوالد أحسن الله عافيته".

ما حدث بين مؤيدي ياسر برهامى ونجل أبو اسحاق الحوينى ينذر بحدوث معركة كلامية داخل أبناء التيار السلفى.